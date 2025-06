Rite optimistisks par aizsardzības izdevumu palielināšanu

Rite šodien Romā tikās ar ārlietu ministriem un diplomātiem no Itālijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Polijas, Spānijas, Ukrainas un Eiropas Savienības (ES).

ASV ir mudinājušas sabiedrotos aizsardzībai atvēlēt 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), un 24. un 25.jūnijā Hāgā paredzētajā NATO samitā valstis mēģinās vienoties par šādu saistību sadalīšanu divās daļās. Ierosinājums paredz, ka NATO dalībvalstīm aizsardzības izdevumus vajadzēs palielināt līdz 3,5% no IKP, bet vēl 1,5% no IKP atvēlēt ar aizsardzību saistītām vajadzībām, piemēram, dubultas pielietojamības infrastruktūras attīstībai.