Minimālisms, modernisms un laikmetīgs dizains – kā tos atšķirt?

Modernisms ir minimālisms un laikmetīgā dizaina priekštecis – šis dizaina paveids radās pagājušā gadsimta 40. gados, bet pasauli iekaroja 50. un 60. gados. Tolaik arhitekti un interjera dizaineri centās pēc iespējas attālināties no klasiskām formām, grandiozām mēbelēm un greznām ēkām. Tā vietā nāca tīras, vienkāršas līnijas un elementāri saliekamas mēbeles. Lai interjers nebūtu pārāk prasts, to papildināja dažādas krāsu kombinācijas un formas. Tāpat dizaineri centās radīt mēbeles, kas nepatērētu pārāk daudz materiālu vai arī to ražošana būtu pēc iespējas lētāka – tieši tāpēc dīvāni ieguva teju vai gludu virsmu un parastas cilindriskas kājas, bet krēsli tika ražoti no plastmasas.