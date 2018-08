Tramps atzīst, ka NATO līderiem piedraudējis izstāties no alianses

"ASV sedz gandrīz 90% izmaksu par Eiropas aizsardzību. Es domāju, ka tas ir brīnišķīgi. Es teicu Eiropai, es teicu: "Draugi, NATO jums ir izdevīgāka nekā mums." Ticiet man. Mazas valstis, lielas valstis, no mums tiek gaidīts, ka pasargāsim visas šīs valstis. Es teicu: "Redziet, tas ir ļoti vienkārši. Jums ir jāmaksā. Jums jāmaksā savi rēķini."

Kāds teica: "Ser!" Mani nosauca par seru, tā ir cieņas izrādīšana. Viņš teica: "Vai jūs mūs pametīsiet, ja mēs nemaksāsim savus rēķinus?" Viņiem nepatika mana atbilde. Es teicu: "Jā. Es to apdomātu." Viņiem nepatika atbilde. Bet ja es būtu teicis - nē, es jūs nepametīšu, es apsolu, ka vienmēr jūs aizsargāšu? Tad viņi nekad nemaksātu savus rēķinus. Tāpēc es atbildēju: "Jā, es jūs pametīšu." Varēja redzēt, kā tiek vilktas laukā čeku grāmatiņas par miljardiem dolāru. Viņi samaksāja savus rēķinus. Es domāju, ka tuvākajā laikā mēs savāksim vairāk nekā 100 miljardus dolāru."

Domājams, ka Trampa aprakstītie notikumi risinājušies NATO samitā, kas jūlijā notika Briselē. Tolaik medijos izskanēja dažādas versijas par to, ko Tramps teicis aiz slēgtām durvīm - aģentūras DPA informācijas avoti sacīja, ka Tramps esot izteicis šādus draudus, bet citu mediju avoti noliedza, ka izskanējuši tieši draudi.

2014.gadā pēc Krievijas iebrukuma Krimā NATO dalībvalstis izvirzīja mērķi līdz 2024.gadam panākt, ka aizsardzībai tiks novirzīti vismaz 2% no IKP. Lai gan pērn tas izdevās tikai četrām dalībvalstīm, tai skaitā ASV, Tramps nāca klajā ar prasību pacelt latiņu līdz 4%.

ASV 2017.gadā aizsardzībai atvēlēja 3,57% no IKP - tas ir augstākais rādītājs starp visām NATO dalībvalstīm.

ASV kopējais aizsardzības budžets pērn pārsniedza 609 miljardus ASV dolāru. Salīdzinājumam: no NATO dalībvalstīm lielākais aizsardzības budžets 2017.gadā bija Francijai - 57,8 miljardi dolāru, kas ir desmitreiz mazāk par ASV aizsardzības budžeta apjomu.

Līdz ar to var uzskatīt, ka ASV dod lielāko ieguldījumu NATO. Taču, kā norāda eksperti, ASV ieguvumus no NATO nevar izmērīt naudas izteiksmē. Alianse ļauj ASV nostiprināties Eiropā un pretoties Krievijas ietekmes pieaugumam reģionā.

Vai Tramps var izstāties no NATO?

Trampa izteikumi rada iespaidu, ka viņš varētu vienpersoniski izstāties no NATO. Taču tā nav.

Atšķirībā no Parīzes klimata vienošanās, Irānas kodollīguma un citiem starptautiskajiem līgumiem, izstāšanās no NATO būtu iespējama tikai ar ASV Kongresa svētību. Trampam vajadzētu iegūt Senāta atbalstu un pārliecināt senatorus, ka šāds solis ir nepieciešams un kalpo ASV ilgtermiņa drošības interesēm, norāda "The Guardian".