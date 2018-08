Drūma vēsture un klusēšanas kultūra. Katoļticīgajā Īrijā dalītas jūtas par pāvesta vizīti

It kā ar to vēl būtu par maz, īru vēsturniece-amatiere 2017.gadā Golvejas grāfistē atrada masu kapu pie baznīcas pakļautībā bijuša bāreņu nama, kur tika apglabāti apmēram 800 bērni. Neprecētas sievietes tur ieradās dzemdēt bērnus, kuri pēc tam nonāca mūķeņu aprūpē un tika adoptēti. Atradums liek domāt, ka laikā, kad valdīja augsta bērnu mirstība, bojāgājušie "grēcinieču" bērni tika vienkārši samesti masu kapā.

Pirms Franciska vizītes Īrijā ievērojamu sekotāju skaitu savāca kampaņa "Saki "nē" pāvestam" ("Say Nope to the Pope"), kas Franciska apciemojuma laikā plānoja mierīgus protestus. Dublinā tika izvietoti plakāti ar otrādi apgrieztu Svētā Krēsla karogu, kas "attēlo ciešanas un sāpes visa mūža garumā, ko aiz sevis atstājuši garīdzniecības pastrādātie seksuālie noziegumi".