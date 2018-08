Kā gulēsi, tā dzīvosi jeb kāpēc svarīgs ir kvalitatīvs miegs

Gulēšana un miegs ir viena no pamata nepieciešamībām, tāpat kā elpošana, ēšana un dzeršana. Tāpat kā visas šīs vajadzības, miegs ir labas veselības un labsajūtas pamats visa mūža garumā. Nepietiekams miegs laika gaitā var novest līdz veselības problēmām un pat paaugstinātam nāves riskam, norāda ASV Nacionālais Sirds, plaušu un asins institūts (National Heart, Lung and Blood Institute).

Institūtā norāda, ka nekvalitatīva miega sekas katram cilvēkam var būt dažādas. Tās atkarīgas gan no dzimuma, gan no vecuma. Katram cilvēkam ir iekšējais pulkstenis, kas nosaka, kad cilvēks ir gatavs miegam. Tas ir 24 stundu cikls, kas ietekmē ikvienu organisma šūnu, orgānu un to, kā tie darbojas. Ja cilvēks guļ par maz un nepareizos laikos, negatīvās sekas var būt visdažādākās.