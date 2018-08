Dakāras Ņiva novērtēta kā jauns Range Rover

Ja salīdzina ar standarta ielas Ņiva, Parīzes-Dakāras rallijreidam sagatavotajam auto bija gan daudz kopīga, gan daudz atšķirīga. Pretstatā mūsdienām, kad sacīkšu mašīnas bieži vien tikai attālināti atgādina sērijveida modeļus, uz kuru bāzes tās it kā būvētas, Dakāras Ņiva ir atpazīstama uzreiz. Taču atšķirībā no standarta modeļa rallijreida mašīnai bija plastikāta motora pārsegs, durvis un bagāžnieka vāks, lielāka degvielas tvertne, pastiprināta bamperu zona, papildu lukturi, izturīgāka balstiekārta un drošības karkass salonā.

Automašīna ar starta numuru 167 bija tikai viena no vairāk nekā desmit Parīzes-Dakāras rallijreidam pieteiktajām Ņivām. Tā startēja no Parīzes līdz ar 170 citiem auto, 15 kravas mašīnām un 106 motocikliem. Finišu sasniedza tikai 59 no 170 vieglajiem auto. Diemžēl Ņivas #167 starp finišētājiem nebija. Iespējams gan tas būtu, jo viena no Ņivām sacensības noslēdza trešajā vietā.