Otrā elpa – dizaineri pārvērš vecu Skotijas villu par popārta paradīzi

Vēsturisko muižu dizaineru pāris, Stjuarts un Nikija Makalpija Millere, īpašumu iegādājās jau 2016. gadā un nekavējoties ķērās pie tā atjaunošanas. Teju 1500 kvadrātmetru plašā villa piedzīvoja diezgan drastiskas pārmaiņas – no oriģinālajām detaļām dizaineri atstāja tikai kamīnus, sienas paneļus un augstos griestus, bet mēbeles un kopējais interjers ieguva modernu izskatu.

“Es dievinu oriģinālās detaļas, taču vienlaikus man patīk kombinēt tradicionālo interjeru ar mūsdienīgo,” stāsta dizainere Nikija. “Mēs šajā ēkā vēlējāmies radīt mākslas galeriju, tāpēc sienas pārveidojām un atstājām tās gaišos toņos. Tās šobrīd ir kā tukšs audekls, taču kopā ar pārējām interjera detaļām veido unikālu kompozīciju, tāpēc, skatoties no katra ēkas loga, sienas un interjers izskatās kā mākslas darbs,” atklāj dizaineri.

Nelielā barona muiža ir celta 1835. gadā, taču 1901. gadā to piemeklēja postošs ugunsgrēks. Ēka tolaik gandrīz nodega, taču to jau drīz vien pilnībā atjaunoja un palielināja. Barona muižā ir deviņas guļamistabas, to skaitā galvenā guļamistaba ar milzīgu garderobi un iespaidīgu vannasistabu. Dizaineri dažām telpām ir piešķīruši jaunu funkciju – tagad te ir izveidots arī bārs, bibliotēka, biljarda zāle, darbnīca un arī rīta istaba. Tāpat šeit ir jogas un sporta zāle, birojs, dušas un veļas telpa pagrabstāvā.