Zvaigznes un putekļi Ķīļa miglājā

Aptuveni 300 gaismas gadu lielais Ķīļa miglājs ir viena no lielākajām zvaigžņu dzimšanas vietām Piena Ceļa galaktikā. To ir iespējams saskatīt tumšās debesīs ar neapbruņotu aci, ja atrodaties dienvidu puslodē.

Viena no interesantākajām šī reģiona zvaigznēm ir Eta Carinae - milzīga zvaigzne, kas 1830.gados kļuva par vienu no spožākajiem debesu objektiem dienvidu puslodē. Kopš tā laika zvaigznes spožums ir dramatiski samazinājies. Spīdekļa mūžs tuvojas noslēgumam. Šajā attēlā Eta Carinae redzama kā gaišs gaismas pleķis tieši virs tumša "V" burta, ko veido putekļu mākoņi. Pa labi no Eta Carinae atrodas Atslēgas Cauruma miglājs - mazs, blīvs gāzu mākonis, kurā mājo vairākas masīvas zvaigznes. Pēdējo gadsimtu laikā šī miglāja izskats arī ir būtiski mainījies.