Šobrīd Latvijas Universitātes paspārnē ir septiņas dienesta viesnīcas – divas atrodas Maskavas forštatē, divas Teikā un pa vienai – Imantā, Āgenskalnā un Iļģuciemā. Kopumā Latvijas lielākā augstskola savās kopmītnēs spēj uzņemt 2800 studentu, taču, kā atzīst LU infrastruktūras departamenta daļas vadītājs Marģers Počs, viesnīcās parasti mitinās vidēji ap 2000 studentiem. Maksas diapazons šeit svārstās no 52 eiro studiju laikā par trīsvietīgo istabiņu Teikas, Imantas, Āgenskalna, Iļģuciema viesnīcās līdz pat 270 eiro par vienvietīgo istabiņu studentu viesnīcā Prima Maskavas forštatē.

Infrastruktūras departamenta vadītājs atzīst, ka pēdējos gados īpaši aktuālas ir studentu viesnīcas Pārdaugavā, kas skaidrojams ar Universitātes jaunās ēkas atrašanās vietu, drīzumā šeit atradīsies arī jaunā Zinātņu māja. Savukārt retāk studenti izvēlas dzīvot Teikā – tur kopmītnes esot pārāk tālu no augstskolas fakultātēm un Vecrīgas. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ Universitāte aktīvi plāno jaunu kopmītņu būvniecību Torņakalnā. “Mēs pavisam noteikti neplānojam uzcelt kopmītnes, kurās varam izmitināt visas Universitātes studentu svītu. Plānotajās kopmītnēs būs vieta aptuveni 500 studentiem – tā būs moderna infrastruktūra, izdevīga lokācijas vieta un, galu galā, tā būs pilnībā no jauna uzcelta ēka. Neizbēgami, šādas kopmītnes būs dārgas – šā iemesla dēļ jaunās kopmītnes būs kā eksperimentāls projekts, pēc kura noteiksim, kāda ir studentu atsaucība un pieprasījums, skatīsimies un būvēsim vēl,” stāsta Marģers Počs.