Simtiem tūkstošu eiro dievnamu remontiem. Cik izmaksā pāvesta vizīte Latvijā?

Saistībā ar pāvesta vizīti līdzekļus vairākus gadus ilgušā ērģeļu prospekta rekonstrukcijas nobeigšanai izdevās iegūt arī Rīgas Domam - 2016. gada rudenī valdība šim nolūkam vienojās piešķirt teju miljonu eiro. Ērģeļu prospekta izpētes laikā tika konstatēts, ka to virsmu klāj netīrumu slānis, ir liels mikrobioloģiskais piesārņojums, daudzi kokgriezumi ir saplaisājuši, bet vairākas detaļas neatgriezeniski zudušas.

Ērģeļu prospekta nostiprināšanas projekta izstrāde, sagatavošanas darbi un uzslāņojumu noņemšana no kokgriezumiem izmaksāja 245 tūkstošus eiro. Savukārt lielā un mazā ērģeļu prospekta stabuļu restaurācija, demontāža, kokgriezumu un skulptūru restaurācija, lielā ērģeļu prospekta cokola daļas un karkasa restaurācija, kā arī dažādi saistītie darbi izmaksāja 580 tūkstošus eiro. Restaurācija tika pabeigta aizvadītā gada noslēgumā.

Pāvests Francisks Baltijas valstis apmeklēs no 22. septembra līdz 25. septembrim. Latvijā Romas Katoļu baznīcas vadītājs uzturēsies 24. septembrī, no rīta ierodoties Rīgas lidostā. Dienas pirmajā pusē pāvests Rīgas pilī tiksies ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, valsts augstākajām amatpersonām un diplomātiem. Pēc tam pāvests piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa.

No Brīvības pieminekļa Pāvests papamobilī dosies uz Rīgas Domu, kur plkst.11.40 paredzēts ekumenisks dievkalpojums un svētā tēva uzruna. Vēlāk Vatikāna delegācija dosies uz Svētā Jēkaba katedrāli, un pāvests sveiks tur sanākušos. Pēc pusdienām ar Latvijas bīskapiem Svētās Ģimenes mājā Francisks un viņu pavadošā delegācija ar helikopteru dosies uz Aglonu, kur plkst.16.30 sakrālajā laukumā sāksies svētā mise. Dievkalpojums ilgs līdz plkst.18.45, bet pēc tā pāvests Francisks atgriezīsies Lietuvā.

Gaidāmajam pāvesta dievkalpojumam Aglonas bazilikā bija reģistrējušies teju 32 tūkstoši cilvēku no Latvijas un ārvalstīm. Pāvesta vizītei speciāli izveidotā interneta vietnē elektroniski reģistrējušies bija 15 tūkstoši cilvēku, bet katoļu draudzēs – 17 tūkstoši cilvēku. Tāpat misei reģistrējušies vairāki simti cilvēku no ārvalstīm; visvairāk no Baltkrievijas.