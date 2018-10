Izstādē piedalīsies rotu mākslinieki no visas pasaules, kā arī gleznotāji no Latvijas. Visu izstādes dalībnieku vienojošais elements ir PĒRLE.

“Agrāk es pērles pazinu tikai no vecām dāmām un snobiem, tās man asociējas ar garlaicību un senilu sajūtu. Bet studiju gados, kad sāku ar tām strādāt, sapratu, ka tās ļoti ātri zaudē savu putekļaino auru brīdī, kad tiek apvienotas ar citiem materiāliem. Konceptuālajā rotā pērles atdzīvojas, ja ar tām strādā nekonvencionāli,” stāsta rotu māksliniece Karolīna Dentere (Carolin Denter) no Vācijas.

Savukārt itāļu rotu meistars Gigi Mariani piedāvā pērles rašanās fenomenu izmantot kā metaforu ikdienas dzīvei, nebaidīties no jaunā, svešā, bet pieņemt to un radīt savu dārgakmeni. “Austere, lai aizsargātu sevi no svešķermeņa, rada pērli! Pērle ir brūces dziedniece. Tēlaini izsakoties, tie ir atkritumi, kas kļūst par kaut ko vērtīgu un dārgu.”