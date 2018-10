Apceļo Latviju rudenī: četri rudenīgi velomaršruti ģimenei

Maršruts piemērots ģimenēm ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, jo virzās pa vietām, kur īpaši netraucē autotransports. Tas daļēji atvasināts no maršruta “Vecliepāja”. Maršruts sākas pie promenādes, kas ir viena no populārākajām pastaigu vietām Liepājā. Te var apskatīt “Dzintara pulksteni”, strūklaku, burinieku “Libava” un zvejas kuģus. Jūrmalas parks ir iemīļota atpūtas vieta liepājniekiem un pilsētas viesiem. Bērnus gaida rotaļu laukums un skeitparks. Gan vecākiem, gan bērniem patiks Zilā karoga pludmale! Velomaršrutu var apskatīt šeit .

Maršruts “Jelgava – Lielupes labais krasts” ļauj izbaudīt daudzveidīgo Jelgavas pilsētu, sākot no Kurzemes hercogu kapenēm un savvaļas zirgiem līdz industriālajam mantojumam. Maršruts interesants ikvienam, kas vēlas iepazīt Jelgavas vēsturi videi draudzīgā veidā. Maršruta sākuma un gala punkts ir Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, kopējais garums – 16 kilometri. Maršrutu var sākt no Jelgavas dzelzceļa stacijas un, ja pietiek spēka, apvienot to ar maršrutu “Jelgava – Lielupes kreisais krasts un Svētes palienes”. Abus maršrutus var lejupielādēt šeit.