Tā saucamais Gimli planieris – Kanādas aviokompānijas “Air Canada” reiss 143 – kļuvis par vienu no Kanādas un visas pasaules komerciālās aviācijas dramatiskākajiem un iespaidīgākajiem fenomeniem. Proti, 1983. gada 23. jūlijā kompānijas boings bija ceļā no Monreālas uz Edmontonu, kad pusceļā lidmašīnai beidzās degviela. Pārsteidzoši, bet pieredzējušie un prasmīgie piloti spēja no vairāk nekā 12 kilometru augstuma lidmašīnu kā planieri lēzeni nogādāt uz zemes, nopietni neievainojot nevienu lidmašīnā vai uz zemes esošo.