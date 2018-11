Francijas aizjūras teritorijā Jaunkaledonijā notiek neatkarības referendums

Jaunkaledonija pazīstama ar savām balto smilšu pludmalēm, kuras apskalo tirkīzzili ūdeņi, un tā glabā ceturtdaļu no zināmajām pasaules niķeļa iegulām, kas ir neaizstājama izejviela elektronikas rūpniecībā. Tā ir viena no nedaudzajām pasaulē izkaisītajām teritorijām, ko Francija pasargājusi no savas 19.gadsimtā iekarotās koloniālās impērijas, un tā joprojām saglabājusi savu stratēģisko nozīmi.