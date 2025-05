Pieaudzis policijas reģistrēto ģimenes konfliktu skaits

Kā aģentūrai LETA iepriekš pauda LM Bērnu ģimenes lietu departamenta eksperti, vardarbības prevences tālruņa līnija ir daļa no kompleksas vardarbības mazināšanas stratēģijas. Lielbritānijā no 2004.gada darbojas palīdzības līnija "Respect Phoneline", kas paredzēta personām, kas ir bijušas vardarbīgas pret savu partneri un vēlas mainīt savu uzvedību.

Tā ir viena no vadošajām šāda veida tālruņa līnijām Eiropā un darbojas nacionālā līmenī. Gadā tiek saņemti aptuveni 6000 zvanu - tā ir būtiska sabiedrības daļa, kas ir gatava uzņemties atbildību un meklēt palīdzību, norāda LM. Pakalpojums kalpo arī kā atspēriena punkts tālākai iesaistei uzvedības maiņas programmās. Francijā no 2020.gada ir ieviesta tālruņa līnija "FNACAV", kas paredzēta personām, kas atzīst savu vardarbīgo uzvedību ģimenē vai attiecībās un vēlas to mainīt. Tās mērķis ir sniegt iespēju spert pirmo soli ceļā uz uzvedības maiņu, kam var sekot dalība turpmākās vardarbīgas uzvedības mazināšanas programmās.