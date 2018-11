Aicina gatavoties “Latvijas Dizaina gada balvas 2019” konkursam

LDGB 2019 žūrijas pārstāvis, dizainers Jānis Godiņš: “Cilvēce šobrīd ir sasniegusi to brīdi, kad mēs dzīvojam vidē, kur vienīgais, kas nav radīts izmantojot dizaina procesu, esam mēs paši. Ir būtiski to apzināties, jo mums visiem ir tiesības uz to, lai šī vide būtu pieejama, atbildīga un radīta mums katram. Mums ir tiesības uz labu dizainu un par to pastāvēt. Arī Latvijā."