Eksperte: Vienīgais, kurš varētu pārņemt Merkeles kā ES līdera lomu, varētu būt Makrons

Viens no iemesliem, kādēļ Merkele paziņojusi par amata atstāšanu tieši tagad, varētu būt saistīts ar psiholoģisku spiedienu, proti, nav viegli ilgi būt ne tikai valsts, bet arī ES līderei, sacīja profesore. Lai ari Merkele nekad sevi nav pozicionējusi kā ES līderi, bet kā Vācijas līderi, tomēr uztvere, kas dominējusi ES dalībvalstīs, piedēvējusi viņai smagsvara titulu. "Ir svarīgi šādu vēstījumu dot arī Eiropai, lai arī pārējo ES dalībvalstu politiskā elite sāk aizdomāties par savu ieguldījumu Eiropas kopējās politikas tālākā virzīšanā," piebilda eksperte.

Tāpat kā vienu no iemesliem viņa minēja to, ka kristīgo demokrātu savienība (CDU) sāk zaudēt Vācijas vietējās vēlēšanās, kā arī, iespējams, Merkele uzskata, ka šis paziņojums saglābs partijas izredzes palikt vadošajos amatos. "Otrkārt, Vācijai ir nepieciešamas būtiskas politiskas reformas, jo pēdējie gadi bijuši ļoti smagi ekonomiskajā ziņā. Uz saviem pleciem Vācijai bija jāiznes daļa no ES eiro krīzes smaguma. Tāpat Vācija aktīvi iesaistījās migrācijas jautājumu risināšanā migrācijas krīzes sākumā. Šobrīd šai krīzei ir cits raksturs un nepieciešami citi politiskie risinājumi," teica Ozoliņa.