Septiņdesmit aizrautības gadi

Kā zināms, Ferdinands Porše nodibināja inženieru konsultāciju uzņēmumu jau 1931. gadā, krietni vairāk nekā pirms septiņdesmit gadiem, taču vēsturiskās situācijas dēļ tolaik par sporta automobiļiem nebija ko domāt. To vietā Porše pēc reihskanclera Ā. Hitlera pasūtījuma izstrādāja slaveno tautas auto KdF, kas kļuva pazīstams kā VW Beetle jeb Käfer, kā arī neveiksmīgi piedalījās "tenderī" par tanku piegādi Vērmahtam, kurā zaudēja Henšela kompānijai.

Tūlīt pēc kara doktors Porše kopā ar dēlu Feriju un kādu Antonu Piehu (Piech) tika arestēti kā kara noziedznieki un nosūtīti uz Franciju. Ferijs tika atbrīvots jau pēc pusgada, un nekavējoties ķērās pie darba, lai atjaunotu uzņēmuma darbību. Līdztekus nepretenziociem darbiem, kā ūdenssūkņu un vinču labošana, uzņēmīgajam Ferijam izdevās noslēgt līgumu ar odiozo itālieti Pjero Dūzio (Piero Dusio), kura uzdevumā Porše uzbūvēja ārkārtīgi progresīvu un dārgu pilnpiedziņas sacīkšu mašīnu Cisitialia 360 Grand Prix. Lai gan Dūzio bankrotēja, un spektakulārais vāģis, kura siluetā saskatāmas pirmskara sacīkšu raķešu Auto Union līnijas (Poršes piedalījās arī arī to izstrādē), tā arī nestartēja nevienās sacīkstēs, nopelnītās naudas pietika, lai Ferijs varētu izpirkt savu tēvu no cietuma. Daiļā Porsche Cisitalia 360 tagad apskatāma Porsche muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā.

Raugoties šīs dienas acīm, var pieņemt, ka par Porsche sporta automobiļu episko izcelsmi mēs varam pateikties Ferdinanda Poršes nerimtīgajām inženiera ambīcijām. Vēl pirms Otrā pasaules kara Porsche birojs izstrādāja kādas ātruma rekordu automašīnas skices. Desmit cilindru motoram paredzētais Type 114 tā arī netika uzbūvēts, toties daudz reālistiskāks, uz VW „Vaboles” agregātu bāzes projektēts prototips ieguva nosaukumu Type 64. Ar roku darbu izgatavotā alumīnija plūdlīnija tik ļoti atšķīrās no jebkura tālaika sacīkšu auto (patiesībā - no jebkura auto vispār), ka bija viegli noturama par NLO. Būtībā Type 64 jeb Porsche 64 uzskatāms par pirmo šīs markas automobili, ja neskaita vēl 1900. (!) gadā uzbūvēto elektromobili Lohner-Porsche. Vienīgā nelaime, ka Porsche 64 tika izgatavots tikai trīs eksemplāros, no kuriem viens tika iznīcināts kara laikā, bet otru 1945. gada maijā noliktavā atrada amerikāņu kareivji, nogrieza tam jumtu un izklaidējās, brīvajā laikā dzenājot nepazīstamo spēkratu pa lidlauku. Diemžēl sabiedroto spēku pārstāvju attapība nebija gluži vienā līmenī ar Poršes inženiera ģēniju. Automašīnai "izbeidzās" motors, - tā vienkāršā iemesla dēļ, ka amerikāņi neprata dzinēju atrast un ieliet tajā eļļu. Trešais "prehistoric" ēras Porsche sporta auto eksemplārs palika Ferija Poršes īpašumā, un pēc pēdējā brauciena 1982. gadā vēlāk nonāca Petersona motormuzejā Losandželosā. Tad kāpēc gan neatzīmēt Porsche sporta auto 70. gadadienu pēc Type 64 "dzīvesstāsta"? Iespējams tāpēc, ka lepnums neļauj trīs prototipus uzskatīt par īstu modeli.