Par biznesa lobēšanu no amata atbrīvots Tukuma novada vicemērs Volfs

Volfs, komentējot opozīcijas deputātu pieprasījumu, deputātiem stāstīja par paveikto uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā un jauno darbavietu radīšanā. Tāpat viņš pauda pārliecību, ka deputātu pieprasījums atbrīvot viņu no amata ir cilvēktiesības ierobežojošs. Deputāts atgādināja arī, ka pašvaldības vēlēšanās viņš ieguvis nemainīgi augstu novērtējumu no vēlētājiem, un politiskā spēka sarakstā bijis viens no trim atzītākajiem deputāta kandidātiem.