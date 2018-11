18. novembra lāpu gājiens – patriotisma zenīts vai “pūļa psiholoģija”?

Vispirms būtu vērtīgi teikt, ka šādu pārdomu iemesls nav dusmas pret Latviju, latviešiem, lāpu gājienu vai kultūru, bet gan tīri zinātniska interese par pūļa psiholoģiju un loģiska neizpratne par to, kur gan pazūd visi šie patriotiskie, saviļņotie cilvēki, kuru tūkstoši iznāk Rīgas ielās 18. novembrī. Es patiešām nesaprotu, kāpēc ikdienā lasu un dzirdu neskaitāmas gaudas par to, cik viss Latvijā ir slikti, kāds nelietis bija Ulmanis, cik nodzēries ir Ainars Virga, kādi liekuļi ir tie paši politiķi, kas rīko lāpu gājienu, kā šajā valstī nav jēgas nedz strādāt, nedz mācīties, nedz dzīvot. Tajā pašā laikā, pienākot 18. novembra vakaram, tak jau šie paši cilvēki Ulmaņa pieminekļa pakājē šūpojas "Līvu" dziesmas “Dzimtā valoda” ritmos, dodas gājienā, un izskatās, ka pat spāņu inkvizīcijas nagos viņi labāk mocītos nekā nodotu savu valsti.

Ņemot vērā, kas tiek svinēts 18. novembrī, visus lāpu gājiena dalībniekus pašsaprotami uzskatīšu par patriotiem, kas pie Ulmaņa pieminekļa ieradušies, lai publiski parādītu to, ka visu cauru gadu ir no tīras sirds bijuši gatavi pašaizliedzīgi kalpot savai dzimtenei un tautai, mīlējuši to un bijuši tai uzticīgi, nepametot un nenonievājot to. Šie cilvēki pārzina Latvijas mākslu, kultūru un literatūru, ir bez kļūdām uzrakstījuši ikgadējo pasaules diktātu latviešu valodā un spēj kritiski spriest un diskutēt par teju jebkuru Latvijas vēstures aspektu. Lai arī pēdējos priekšnoteikumus es izdomāju pats, tomēr uzskatu, ka tie ir svarīgi priekšnoteikumi, lai cilvēks ar tīru sirdsapziņu varētu nodoties dionīsiskajām izpriecām un emocijām, kas valda lāpu gājienā un īsi pirms tā.