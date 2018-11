Iereibis vīrietis, konfliktējot tirdzniecības centra stāvvietā, ar kāju iesper mazam bērnam pa galvu

Viens no vīriešiem piesteidzās pie policistiem, paskaidrojot, ka ir izsaucējs un izstāstīja savu notikušā versiju. Kungs atklāja, ka ar sievu un trīs gadus veco meitiņu atbraucis uz tirdzniecības vietu iepirkties. Savu transportlīdzekli kungs novietojis stāvvietā, kas paredzēta ģimenēm. Pie tās stāvējis kāds nepazīstams vīrietis, kurš sācis konfliktēt. Savukārt brīdī, kad vecāki savu atvasi izcēluši no aizmugurējā sēdekļa, konflikta uzsācējs spēris autovadītājam ar kāju, taču trāpījis meitenītei pa galvu. Vecāki bērnu bija nodevuši mediķiem. Izsaucējs nespēja izskaidrot, kas tieši bijis par iemeslu šādai svešinieka rīcībai. Pēc brīža no mediķu busiņa izkāpa arī kunga sieva, kura apstiprināja vīra teikto.