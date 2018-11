Izstāde Latviešu karavīrs Ogres muzejā

Izstādē tiks eksponēti ar Latvijas armijas militāro vēsturi saistīti priekšmeti no Gunāra Rusiņa, Jāņa Vigupa un Vladimira Balašova privātkolekcijām.

Šajā izstādē būs skatāma tikai daļa no apjomīgās un unikālās kolekcijas, kas veltīta latviešu karavīriem dažādos laika periodos no latviešu strēlnieku pulku veidošanās sākumiem līdz pat mūsdienām. Šoreiz, Latvijas simtgades jubilejā, tiks izstādīti priekšmeti, kas attiecas uz laika posmu no Brīvības cīņām līdz 1940.gadam – latviešu karavīru formas tērpi, apbalvojumi, krūšu nozīmes, medaļas un ordeņi (visu pakāpju Lāčplēša, Viestura un Triju Zvaigžņu ordeņi), diplomi, vimpeļi, fotogrāfijas, dokumenti, gleznas, kā arī karavīru personīgās lietas. Tā būs iespēja iepazīt ne tikai Latvijas bruņoto spēku un Latvijas valsts veidošanās vēsturi, bet arī atsevišķu latviešu karavīru dzīves stāstus un likteni laikmetu griežos.