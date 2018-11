Idejas kā ar ģimeni pieminēt Lāčplēša dienu jeb alternatīva svecītēm Krastmalā

Liepāja: 11. novembrī Jāņa Čakstes laukumā pulksten 17.00 liepājnieki un pilsētas viesi aicināti baudīt Lāčplēša dienai veltīto koncertu, kurā uzstāsies Latvijas Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa, dziedātājs Atis Zviedris un pianists Normunds Kalniņš. Savukārt no pulksten 17.30 visi interesenti aicināti stāties lāpu gājienam, lai pulksten 18.00 svinīgā solī no Jāņa Čakstes laukuma dotos uz Ziemeļu kapiem. Noslēdzoties lāpu gājienam, Ziemeļu kapos pie pieminekļa Brīvības cīnītājiem ap pulksten 18.45 norisināsies piemiņas pasākums ar svinīgām Liepājas pilsētas domes vadības un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvju uzrunām. Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstāsies Latvijas Nacionālās operas un baleta tenors Juris Jope kopā ar ģitāristu Linardu Švekli. Programma.

Šī gada 11. novembrī no plkst. 18.00 līdz plkst. 22.00, Lāčplēša dienas ietvaros uz Rīgas pils fasādes rādīs projekcijas slīdrādi "1919 / Latvijas stāsts". Projekcija uz Rīgas pils fasādes 11. novembra vakarā ļaus ikvienam izsekot līdzi teju 100 gadus senajiem notikumiem un izprast to laiku notikumus Daugavmalā. Vieglā un saprotamā veidā tiks atspoguļoti vēsturiskie notikumi no Pagaidu valdības dibināšanas laika 1918. gadā līdz Neatkarības kara cīņām par Rīgu 1919. gada 11. novembrī. Desmit minūšu garā sižetā būs iespēja uzzināt gan par Neatkarības kara gaitu, gan latviešu tautas spēku un apņēmību, aizstāvot savu valsti un valdību.