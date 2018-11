Netīrs matracis un £1 "alga" nedēļā: apstākļi, kādos dzīvoja Lielbritānijā notiesāto cilvēktirgotāju upuri

"Viņi labi izprata savus upurus, kuri no dzīves neko daudz negaidīja. Viens no upuriem bija pateicīgs par gultu, kas bija jādala ar citu vīrieti.

Lielbritānijas un Latvijas tiesībsargājošo iestāžu sadarbības rezultātā tika identificēti 28 grupējuma upuri. 15 no tiem devās uz Lielbritāniju, lai liecinātu tiesā.

Ap to pašu laiku policija atbildēja uz izsaukumu kādas taksometru firmas telpās, kur vīrietis esot uzbrucis sievietei. Kad policija ieradās notikuma vietā, vīrietis jau bija prom, bet sieviete - Madara Stromane - policistiem norādīja to pašu adresi Balaklavas ielā. Kad policija ieradās mājā, viņi tur atrada vairākus vīriešus no Latvijas.