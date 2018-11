Uz 18.novembra pasākumiem Rīgā izņemti vairāk nekā 7000 bezmaksas ielūgumu

Kopumā pasākumi, uz kuriem iedzīvotāji varēja izņemt ielūgumus no 5.novembra, ir aptuveni 20.

18.novembrī svētku pasākumi galvaspilsētā sāksies plkst.8.11 ar Latvijas rītausmas ieskandināšanu Brīvības laukumā un Dzegužkalnā, kam sekos ekumeniskais dievkalpojums Rīgas Domā. Pēc tā iedzīvotāji gaidīti pie Brīvības pieminekļa, kur varēs vērot goda sardzes maiņu ik pēc 10 minūtēm. Pusdienlaikā no plkst.12.45 pie pieminekļa būs ziedu nolikšanas ceremonija, bet plkst.18.45 sāksies svinīgs muzikāls pasākums "18.11." - multimediāls stāsts par brīvību, kurā galvenais "stāstnieks" ir Brīvības piemineklis. Plkst.20 gaidāma Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna.

Plkst.20.10 krastmalā sāksies koncerts "Daugav’ abas malas" ar Orķestra "Rīga" piedalīšanos un galvaspilsētas vīru koru uzstāšanos. Plkst.21 jau tradicionāli valsts svētkos iedzīvotāji aicināti vienoties kopīgā Latvijas valsts himnas "Dievs, svētī Latviju!" dziedāšanā, kam sekos gaismas uzvedums "Saules mūžs" - viens no valsts simtgades kulminācijas pasākumiem. Tas būs vizuāli muzikāls stāsts sešās daļās par Latvijas valsti no idejas par tās veidošanu līdz šodienai un noslēgsies ar "apliecinājumu Latvijas nākotnei, ticību Latvijas tautai un ikkatram iedzīvotājam." Pēc gaismas uzveduma no plkst. 21.20 krastmalā simtgades labākās dziesmas spēlēs Latvijas radiostaciju dīdžeji.