"Norvik banka" no piektdienas maina nosaukumu

"Mēs esam banka cilvēkiem, tāpēc arī nosaukumu vienlaikus ne tikai saīsinām, bet arī paplašinām - pievienojam vērtību - cilvēks. Burts "P" jaunajā nosaukumā aizgūts no vārda "People" jeb cilvēki. Līdz ar to bankas jaunais nosaukums "PNB banka" ietver vienu no mūsu līdzšinējās darbības pamatvērtībām - cilvēku un cilvēcīgas attiecības. Līdz ar nosaukuma maiņu mēs apliecinām savu pieejamību ikvienam," pauž "PNB bankas" valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels.