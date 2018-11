Apmaldījušies putni! Kad vairāk gaismas nodara postu

Daudzas putnu sugas migrācijai izmanto nakts stundas, dienā uzkrājot spēkus un barojoties. Viens no šo putnu orientieriem ir zvaigznes naksnīgajās debesīs, kas pilsētas gaismās nav redzamas.

Visvairāk putnus traumē gaismas stari, kas spīd no apakšas uz augšu, piemēram, gaismas objekti, kas no zemes izgaismo ēku fasādes un debesis.

Turklāt, kopš parādījušās LED spuldzes, gaisma ir spilgtāka nekā pagājušā gadsimta otrajā pusē. No gaismas ietekmes putnus pasargā koki, kas slāpē apgaismojuma izplatīšanos. Tātad viens no risinājumiem ir – vairāk koku.

“Dziesma putniem nav laika pavadīšanas veids, bet gan signāls pārējiem, ka tā ir viņu teritorija. Ikviens putns vēlas, lai viņa signāls izskanētu tālāk, un astoņos no rīta dziedāt vairs nav jēgas.”

Mūsu tīrības mīlestība, piemēram, kārtīgi savāktas rudens lapas parkos, samazina barības bāzi putniem. To, kādas putnu sugas uzturēsies pilsētā, nosaka koku un krūmu sugas, kas aug tuvumā. Tomēr ne tikai. 20.gadsimta 90. gados, kad ekonomiskā situācija valstī bija slikta, parki netika īpaši kopti, līdz ar to uzradās putnu sugas, kas barojas ar to, ko atrod zem vecām lapām. Auniņš atceras, ka deviņdesmitajos gados Kronvalda parkā dziedāja lakstīgalas.