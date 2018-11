Laikraksts: "Facebook" skandālu laikā pasūtījis uzmanības novēršanas kampaņu, kas vērsta pret Sorosu

Kamēr "Facebook" publiski atvainojās un atzina savas kļūdas, uzņēmums aizkulisēs ieņēma uzbrukuma pozīciju, norāda "The New York Times". "Facebook" paplašināja sadarbību ar "Definers", kas sāka uzmanības novēršanas kampaņu. Konservatīvajā "ziņu" portālā "NTK Network" parādījās desmitiem rakstu, kuros bija kritizēta "Google" un "Apple" uzņēmējdarbības prakse. Vienā no rakstiem tika nopelti "Apple" izpilddirektora Tima Kuka "Facebook" virzienā raidītie pārmetumi par privātuma jautājumiem, norādot, ka arī "Apple" ievāc lietotāju datus. Citā rakstā tika aizstāvēts viedoklis, ka Krievijas dezinformācijas kampaņa "Facebook" vidē neesot bijusi nemaz tik plaša.

Janvārī Pasaules Ekonomikas forumā Soross uzbruka "Facebook" un "Google", nodēvējot tos par monopolistiem, no kuriem "nevienam nav ne vēlmes, ne gribas aizsargāt sabiedrību no to rīcības sekām". "Definers" mudināja žurnālistus pētīt Sorosa ģimenes un filantropisko organizāciju saites ar grupām, kas pieslējās grupai "Freedom from Facebook". To vidū bija pret rasismu vērstā "Color of Change" un progresīva kustība, ko dibinājis Sorosa dēls. Sorosa organizācijas "Atvērtās sabiedrības fondi" pārstāvis sacīja, ka esot atbalstījis "Color of Change" un Sorosa dēla kustību, taču ne "Freedom from Facebook", un neesot novirzījis nekādu finansējumu kampaņām pret "Facebook".