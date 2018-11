Intervija: Marss ir vairāk nekā misija – tā ir cilvēces apdrošināšana

“Piemēram, krievi pirmie palaida cilvēku kosmosa orbītā, jo viņi bija gatavi uzņemties daudz lielākus riskus nekā Amerikas Savienotās valstis, kas visiem spēkiem centās izvairīties no letālām sekām. Manuprāt, tieši tas aizkavēja ASV kosmosa programmas attīstību. Kosmoss ir bīstama vieta, tur ir jāriskē. Tajā pat laikā astronauti ar to rēķinās. Statistika liecina, ka viens no desmit astronautiem iet bojā misijā. Taču es ceru uz zināmu veselo saprātu, kas pieļautu domu, ka misija šajā gadījumā ir daudz svarīgāka. Ja mēs to akceptēsim, tad visi procesi virzīsies daudz ātrāk,” skaidro Petraneks.