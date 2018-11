Rinkēvičs pateicas ikvienam par ieguldījumu Latvijas stiprināšanā

Viens no spilgtākajiem Latvijas simtgades notikumiem ārvalstīs bija latviešu dizainera Artūra Analta interaktīvā instalācija "Matter to matter", kas Londonas Dizaina biennālē ieguva Zelta medaļu kategorijā "Labākais dizains". To varēja aplūkot arī ārlietu ministra svētku pieņemšanas viesi. No 17.novembra līdz 19.novembrim instalācija Melngalvju namā būs pieejama apskatei ikvienam rīdziniekam