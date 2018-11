Šeremetjevas lidostā gājis bojā lidmašīnas notriekts vīrietis

Kā pavēstīja Krievijas Izmeklēšanas komiteja, vīrietis nokļuvis lidmašīnas “Boeing 737” ceļā un gājis bijā no traumām, ko izraisīja lidmašīnas šasijas radītais trieciens.

Vīrietis ticis deportēts no Spānijas. Viņš Maskavā ieradies ar reisu no Madrides, bet no Maskavas viņam bija jāizlido uz Erevānu.