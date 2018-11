Automobilis ar humora izjūtu? Pamēģināsim! „Hey, Mercedes!” es uzsaucu spožajam instrumentu panelim, juzdamies mazliet muļķīgi. Sarunāties ar mašīnu, sviests kaut kāds... „How can I help you?” pēc mirkļa acu priekšā atdzīvojas Siri analogs no Štutgartes.

Mercedes runasvīrs Jānis apgalvo, ka MBUX jeb Mercedes – Benz User Experience saprotot ne tikai dresūras tipa komandas kā „Heating on” vai „Take me home”, - pašapmācošais interfeiss spējot adekvāti reaģēt arī uz tādām pavēlēm kā „Tell me joke!” Var jau būt, vienīgi runas šifrēšanas ierīce gan pagaidām netiek līdzi MBUX intelektam, un paklūp te aiz izrunas, te aiz kāda līdzskaņa. Kādu brīdi paniekojušies, nolemjam pārbaudīt A klases atjautību pa īstam. „Hey, Mercedes! Do you like a BMW?” mans blakussēdētājs smīnīgi uzjautā kaut kur pulksteņa virzienā. Mākslīgā intelekta virtuālās svītras ekrānā šoreiz met ilgākus viļņus nekā parasti, līdz... Mercedes uzslēdz mums Radio Merkurs. Patiešām gaumīgs joks!

FOTO: Publicitātes foto

Kas tas ir?

Mazākais Mercedes – Benz pasažieru auto modelis šoreiz ir tik jauns, ka švābi pat esot apsvēruši nosaukuma maiņu. Pilnīgi jauna platforma, platāka „špūre”, garāka riteņu bāze, jauni, nu, vismaz svaigi dzinēji, un ne miņas no divdesmit gadus seniem komponējuma brīnumiem kā sendviča tipa grīda un tamlīdzīgi. CLS kupejai līdzīgā dizaina, platās stājas un izmainīto izmēru dēļ A klase šķiet pieplakusi zemei tā, ka „aļņu testā” to spētu apgāzt vien Džeimss Bonds vai kāds trakais – kas, spriežot pēc pēdējiem bondiādes izlaidumiem ir aptuveni viens un tas pats. A250 un visiem AMG Line modeļiem ir neatkarīga aizmugurējā piekare, pārējie iztiek ar viengabala tiltu, – tas ir ļoti populārs mūsdienu kompaktklases risinājums.

FOTO: Publicitātes foto

Ja nu spīvais izskats tomēr liek saraukt pieri, ieskatieties salonā. Tas ir modernākais kompaktklasē un daudz neatpaliek no lielo Mercedes risinājumiem. Vajag redzēt sensoru stūri, ventilācijas „turbīnas” un superHD paneļu panorāmu, lai apjēgtu, cik tālu šis auto aizjoņojis no kumpainā, tikai 3,6 metrus garā oriģināla. Protams, ne viss no salonā redzamā ir standartaprīkojums, taču ne viss ir arī pasaulīgi dārgs. Cik nu var izlobīt no A klases bezgalīgā papildparīkojuma Talmūda, pretsadursmes sistēma, joslu uzraudzība un atpakaļskata kamera ir standartā, bet par lielāku 10,25 collu multimēdiju ekrānu ir jāpiemaksā. Bāzes versijā A klases informatīvo dēli veido divi sapāroti 7 collu ekrāni, kurus var dažādos veidos konfigurēt un pārbīdīt, izmantojot tādus pašus sensoru taustiņus uz stūres kā E vai S klasē. Firma!

FOTO: Publicitātes foto

Kā tas brauc?