Brauders aicina Kanādu palīdzēt izslēgt Krieviju no Interpola

Britu finansists un Kremļa kritiķis Bils Brauders aicinājis Kanādas parlamentu un valdību palīdzēt izslēgt Krieviju no Interpola. Intervijā radiostacijai "CBC Radio One" Brauders norādīja uz noteikumu organizācijas konstitūcijā, kas tai ļauj no savām rindām izslēgt valstis, kuras izmanto Interpolu saviem mērķiem.