Ceturtdien, 22. novembrī, ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Frederika Mogerīni un ES komisārs Eiropas kaimiņpolitikas un paplašināšanās jautājumos Johaness Hāns ieradās vizītē Turcijā un tikās ar Turcijas augstākajām amatpersonām, tostarp ārlietu ministru Mevlitu Čavošolu. Tikšanās laikā abas puses pārrunāja to pašreizējo attiecību stāvokli un situāciju Tuvo Austrumu reģionā.

Lai gan no pirmā acu uzmetiena vizīte nešķiet nekas pārlieku ievērības cienīgs, tomēr tā notiek laikā, kad jau atkal ir aktivizējušās diskusijas par Eiropas Savienības nepieciešamību pārdomāt līdzšinējo attiecību modeli ar Ankaru. Kā zināms, Turcija ir viena no ES kandidātvalstīm, taču kopš pašreizējā prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana nākšanas pie varas tās iestāšanās progress ir praktiski apstājies. Brisele jau ilgstoši vērš uzmanību uz situācijas pasliktināšanos cilvēktiesību un likuma varas jomās. To ievērošana ir nepieciešama jebkurai valstij, kura vēlas pievienoties šā bloka saimei. Vēl nesen Erdogans aizturēja vairākus pilsoniskos aktīvistus un akadēmiķus, kuri, viņaprāt, nedarbojās valdības interesēs. Ne velti minētās tikšanās ietvaros Mogerīni pauda publiskas bažas par ieslodzītajiem aktīvistiem. ES vizīte, visticamāk, varētu tikt tulkota kā taustīšanās mēģinājums abām pusēm saprast, kā rīkoties tālāk un kā gan vienlaicīgi uzturēt ar šo valsti dialogu, gan arī bez sāpēm ierobežot dziļāku integrāciju ES.