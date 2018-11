Izsolīts Eifeļa torņa oriģinālo kāpņu posms

4,3 metrus augstais posms ar 25 dzelzs pakāpieniem ir daļa no spirāliskajām kāpnēm, kas bija savienojušas 324 metrus augstā torņa otro un trešo stāvu.

Šo kāpņu posmu, kuru "Artcurial" bija sākotnēji novērtējis par summu no 40 000 līdz 60 000 eiro, nosolīja kāds kolekcionārs no Tuvajiem Austrumiem. Iepriekš tas bija daļa no privātas kolekcijas Kanādā.