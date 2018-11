Ja roku nebūtu pielicis latvietis, Porsche 911 būtu citādāka jeb jaunā modeļa debija Losandželosā

Porsche 911 dizains, starp citu, vēsturiski varēja būt izveidojies arī citādāks. Tas tādēļ, ka Porsche dizaina studijas vadītājs periodā no 1969. gada līdz 1988. gadam bija 1930. gada 23. maijā Rīgā dzimušais Anatols Lapiņš . Viņa uzraudzībā izstrādāti tādi modeļi kā G sērijas 911, kas no citiem auto atšķīrās ar bamperu uzbūvi un formu, kā arī 924, 944 un 928, kas bija pēc 911 koncepcijas parauga dizainētas kupejas, taču ar priekšā iebūvētu dzinēju.

Jauno Porsche 911 salonu raksturo rādītāju paneļa ar iegremdētiem instrumentiem skaidrās un taisnās līnijas. To ir iedvesmojuši 70. gadu 911 modeļi. Līdzās Porsche tipiskajam centrālajam tahometram autovadītājam informāciju sniedz divi plāni bezietvara displeji. PCM centrālais ekrāns tagad ir 10,9 collas plats, un jaunās arhitektūras dēļ to var ātri lietot, nenovēršot uzmanību no ceļa. Zem tā atrodas kompakts slēdžu bloks ar piecām pogām, kas nodrošina tiešu piekļuvi svarīgām automobiļa funkcijām. Digitalizācijas ziņā 911 sper nākamo soli nākotnē ar pastāvīgu savienojamību, kā arī jaunām funkcijām un pakalpojumiem. PCM standarta funkcijas ietver uz spieta datiem balstītu tiešsaistes navigāciju, kā arī Porsche Connect Plus.