MEŽĀZIS Mēneša sākumā būsi labā omā, tev praktiski viss ies no rokas. Ja nepieciešams, spēsi strādāt gan komandā, gan individuāli. Zīmīgāks mēnesis tiem Mežāžiem, kuri saistīti ar tirdzniecību, pedagoģiju un jurisprudenci. Tu spēsi labi saprasties ar apkārtējiem, kā arī risināt ne tikai attiecību jautājumus, bet arī saimnieciski organizatoriskās lietas. Decembra vidū esi saudzīgāks pret savu veselību, nepārstrādājies un izvēlies laikapstākļiem atbilstošu apģērbu. Iespējams, kādam no zīmes pārstāvjiem var aktualizēties ar mājas labiekārtošanu, remontdarbiem saistītais. Attiecībās ar mīļoto zināmi pavērsieni iespējami tuvāk pašai gada nogalei. Taču tev nav jāgaida nekas slikts, tieši pretēji, pārmaiņas būs tikai un vienīgi uz labo pusi! Jaunā gada sagaidīšana var izvērsties necerēti krāšņā pasākumā.

ŪDENSVĪRS Gada pēdējo mēnesi aizvadīsi vienā steigā. Visticamāk būsi iesaistījies jaunā projektā vai uzņēmies papildus pienākumus, kuri neapšaubāmi prasīs lielāku daļu tava laika un enerģijas. Zvaigznes iesaka pēc iespējas vairāk izmantot savas analītiskās un psihologa dotības, ļaut vaļu savai oriģinalitātei. Saskarsmē ar cilvēkiem ātri radīsi kopīgu valodu, tai pašā laikā būsi samērā izvēlīgs, ar ko veidot kontaktu, ar ko savukārt nē. Nav izslēgts, sajutīsi lielāku interesi par ezotērisko pasauli, jo vēlēsies uz dzīvi raudzīties no savādāka viedokļa. Mīlas jomā decembris solās būt samērā rāms, bez īpašām jūtu bangām. Ziemassvētkos tiecies pēc tuvinieku sabiedrības, vairo mājās mīļumu un saticību!

ZIVIS Decembra sākumā tu slieksies staigāt pa dzīvi ar rozā brillēm uz acīm, brīžiem ignorējot realitātē notiekošo. Ir vēlams atturēties no iesaistīšanās finanšu darījumos, jo tev var paslīdēt garām nepamanītas svarīgas nianses, kuras vēlāk var radīt nepatīkamas sekas. Sekmīgāk klāsies tām Zivīm, kuras saistītas ar psiholoģiju, radošo sfēru. Mēneša vidū var sanākt diezgan daudz laika veltīt ikdienišķiem pienākumiem. Nav izslēgts, tev tiks uzticēti arī jauni darbi. Ja pratīsi izmantot situāciju savā labā, vari lieliski kaldināt jaunas profesionālās izaugsmes iespējas. Svarīgi nenobīties no jauniem izaicinājumiem, neapšaubīt savas spējas! Decembra izskaņa paies diezgan bezrūpīgās noskaņās, kuras ļaus patīkami atslēgties no rutīnas, izbaudīt ko krāšņāku. Jauno gadu sagaidi ar jaunām cerībām, sapņiem!