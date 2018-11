Pie Ērgļu novada domes piketē pret Braku meža izciršanu

Novada domes opozīcijas deputāts Māris Olte, kurš pārstāv apvienību "Kopā ir spēks", aģentūrai LETA stāstīja, ka pikets pret mežu ciršanu šodien tomēr noticis, taču tā dalībnieki tā arī nav sagaidījuši iznākam kādu no domes.

Olte saprot, ka nav iespējams mainīt pašvaldības plānus attiecībā uz visu Braku mežu, taču, "ja izdosies nosargāt zibens šķelto akmeni un 100 soļu taku, tad to jau varēs uzskatīt par mazo uzvaru". "Ja no izciršanas izdosies nosargāt šo Brakiem visraksturīgāko ainavu, tad mēs to uzskatīsim par savu mazo uzvaru," sacīja Olte.