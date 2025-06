27 gadus vecais Ohaio Universitātes medicīnas students 31. marta vakaru pavadīja, klīzdams pa bāriem ar draugu Viljamu Florencu. Viņi sāka ar vietējo Kolumbusas bāru “Ugly Tuna”, kur atgriezās 1:15 naktī kopā ar Florenca draudzeni Meriditu Rīdu. Tuvojoties bāra slēgšanai, Florencs un Rīda saprata, ka Šafers nekur nav atrodams, tiesa, neviens par to īpaši neuztraucās, līdz pienāca 3. aprīlis un Šafers neieradās lidostā, no kuras viņš kopā ar draudzeni bija plānojis doties uz Maiami. Drīz tika sākta meklēšana un sagādāti bāra videonovērošanas kameru ieraksti. Atklājās pārsteidzošais. Braiens bārā bija iegājis, tomēr nekad no tā neizgāja.