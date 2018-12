Kāpēc mēs uzsākām smagāko pētījumu Re:Baltica pastāvēšanas vēsturē?

Bija skaidrs, ka sociālā noslāņošanās galvaspilsētā, iespējams, ir vēl izteiktāka. Ja laukos mazas un vājas skolas esamību var pamatot ar tuvumu skolēna mājai, Rīgā šādu problēmu nav. Kāp bezmaksas transportā, brauc, kur gribi. Līdz ar to ambiciozākie vecāki atvases iedabū labākā skolā, spējīgākie sastājas ģimnāzijās. Mikrorajonā paliek tie, kurus vecāki nekur nestumj.

Lai tiktu pāri parastajai “krievi nāk, latvieši nepadodas” (vai skolu gadījumā drīzāk otrādi) retorikai, gribējām runāt par skolu kvalitāti caur vecāku prizmu. Gribējām izveidot divas nelielas filmas par divām krievu ģimenēm, no kurām viena izvēlējusies bērnu laist latviešu, otra – krievu skolā. Atklātā sarunā par iemesliem, apsvērumiem, nākotnes iespējām, kas ļautu vienam otrā beidzot ieklausīties, jo parasti par krievu skolu problemātiku runā tādi personāži – Ždanoka, Gapoņenko, Ušakovs – kurus ieraugot, normāla latvieša reakcija ir izslēgt televizoru.

Izjūtot neuzticēšanos jau no pirmajiem uzrunātajiem, jo esam latvietes, nolīgām krievu žurnālisti. Pirmo ģimeni nofilmējām 9. maijā, jo saruna par krievu skolām lielā mērā ir arī saruna par latviešu un krievu kopienu attiecībām. Nākamajā dienā vidusskolnieces māte piekrišanu intervijai atsauca. “Mēs esam parasti cilvēki, lojāli latvijci,” viņa man teica. “Mēs nevēlamies iesaisīties politiskās spēlēs.” Tā mums gāja lielu daļu vasaras.

“Mēs neuzticamies tam, kā jūs mūsu bērniem mācīsiet vēsturi un valodu,” pēc vairāku stundu sarunas ar vīru, kāpēc īsti aizlaiduši bērnu krievu skolā, teica viena no mātēm. Citi runāja par bailēm, ka bērni, iejūtoties latviešu vidē, sāks kaunēties no saknēm un vecākiem. Par to, ka krievu skolās neviens par izglītības kvalitāti nerunā, jo skolotāji, iebiedēti ar valodas inspekciju un “lojalitātes grozījumiem”, baidās runāt.