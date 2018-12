Skapim durvis nevar aiztaisīt, bet nav ko vilkt mugurā. Pazīstama situācija, vai ne? Vienu apģērba gabalu sieviete uzvelk vidēji septiņas reizes(!!). To apliecina pētījumi.

Tekstila industrijas radītais piesārņojums ir otrs lielākais pēc naftas industrijas, ja ņem vērā radītās siltumefektu izraisošās gāzes emisijas ražošanas procesā. Turklāt sintētiskos materiālus - poliesteru, neilonu, elastānu, akrilu ražo no neatjaunojamām izejvielām. Mazgājot šos izstrādājumus, ūdenī nonāk plastmasas mikrošķiedras, kas jūrās un okeānos ilgus gadus bioloģiski nenoārdās. Tikai 1% materiālu, ko pasaulē izmanto apģērba ražošanā, tiek pēc lietošanas pārstrādāti jaunos apģērbos. 73% tekstila industrijas radīto materiālu nonāk atkritumos vai tiek sadedzināti.

“Es saprotu, ka mans globālais devums nav liels, bet gribas dzīvot ar sirdsapziņu.” Pirms daudziem gadiem, kad Velga sāka reciklēt apģērbu būtiskākais bija ekonomiskais aspekts – vēlme nēsāt modernu, savdabīgu apģērbu par to netērējot milzu summas. Vēlāk viņa sāka pētīt apģērba otreizējās izmantošanas ekoloģiskos aspektus. “Jo dziļāk raku, jo vairāk aizrāvos ar ideju. Gribējās rādīt piemēru un popularizēt saudzīgu attieksmi pret planētas resursiem.”

Lielākā daļa viņas radīto tērpu ir neikdienišķi, domāti radošiem cilvēkiem, kas nebaidās no apkārtējo reakcijas un ar savu tēlu vēlas piešķilt dzīvei liesmiņu. Strādājot pie tērpiem, Velga vadās no modes dizainera Aleksandra Makvīna (1969-2010) moto: “Ieraugot sievieti manā tērpā, rodas interese par viņu, gribas zināt: kas viņa ir, ko domā?”

Dizainere rada tērpus no bezcerīgām lietām

Fantastiski! No kožu saēstiem tautas tērpa brunčiem nesen tapa tērpi vokālā ansambļa dalībniekiem. No atgriezumiem un detaļām var izveidot savdabīgu kolekciju, stāsta Velga. Viņai darba pilnas rokas, tomēr pārsvarā viņa strādā vienatnē, jo, ņemot vērā, ka dizains ir specifisks, ir grūti izskaidrot otram, ko vēlies tērpā ieraudzīt.

Kā tad! Sievietes, kas apģērba gabalu nopirkušas mirkļa emociju varā un nu nezina, ko ar to iesākt, bieži lūdz padomu Velgai. Ko iesākt ar internetā nopirktiem elektroziliem svārkiem vai divus izmērus par mazu ķīniešu kleitiņu, Velga stāsta meistarklasēs, kas vienmēr ir plaši apmeklētas. “Re, kleita kā viens veselums, bet augšdaļa ar apakšdaļu sastapās ar piecu gadu intervālu. Kleitas daļas ir no dažādiem laikiem, bet to nevar pamanīt – tā kopā izskatās tik organiski. Lūk, tas ir izaicinājums,” stāsta Velga.