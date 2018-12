“Saskaņas” konsultants - “Latvijas Krājbankas” miljonu pazušanas lietā apsūdzētais

Surmačs “De facto” uzsver, ka savu vainu tiesā pilnībā noraidīja: “Tur trīs epizodes, jā, bet jūs ziniet, ka es nevaru jums komentēt, tāpēc, ka slēgta tiesa un, atvainojiet, nevaru jums kaut ko. (..) Ir atdalīta [no kriminālprocesa] viena daļa, kur ir Priedīša kungs un Antonova kungs, un tagad ir otra daļa, kur ir visi pārējie cilvēki. Arī ir Priedīša kungs, arī ir Antonova kungs.”

Neilgi pēc pirmajām tiesas sēdēm krimināllietā Surmačs sāka strādāt “Saskaņas” Saeimas frakcijā. Tās vadītājs Jānis Urbanovičs viņu uzaicināja darbā par frakcijas konsultantu budžeta un finanšu jautājumos. Pieredze iepriekšējos darbos no jaunās atšķiroties, tomēr par garlaicīgu jaunais amats neesot, atzīst Surmačs: "Jūs ziniet, nav līdzīgi, tas ir drusciņ citādā virzienā, jā. Nu es esmu ekonomikas zinātņu doktors, tāpēc es saprotu arī šo daļu.”

Surmačs galvenie pienākumi saistīti ar dalību Saeimas Budžeta un finanšu komisijas sēdēs. “Saskaņas” pārstāvis komisijā Vjačeslavs Dombrovskis ar konsultanta darbu ir apmierināts. Arī viņa apsūdzības deputātu nemulsina. “Jebkurš no mums pieļauj kādas kļūdas. Es domāju, ka tikai tādēļ nedrīkst cilvēku absolūti izslēgt no produktīvas dzīves. (..) Daži pieļauj smagas kļūdas. Es tomēr esmu par otru iespēju,” saka Dombrovskis.

Dombrovskis bijis iesaistīts konsultanta meklēšanā un apgalvo, ka atrast labu speciālistu par atalgojumu, kas esot 700 eiro mēnesī uz rokas, nebija viegli. To pašu saka frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs: “Nebija tā, ka es neinteresējos par šo kriminālprocesu, kas ir ar “Krājbankas” lietu. Es gribēju saprast, kas, ko un kā. Pēc tam, kad es runāju ar cilvēku, es redzēju, ka viņam ir šī te atspere pierādīt, ka viņš ir godīgs un kompetents, man radās savtīga ideja izmantot to kopējās lietas labā. (..) Tagad, cik es redzu, ir iesākusies kampaņa, kas novedīs pie tā, ka viņš iniciēs šķiršanos. Es savukārt izsaku nožēlu par to, ka tā būs, ja tā būs.”

Urbanoviča prognoze izrādījās precīza – dažas stundas pēc šīs intervijas Surmačs iesniedza atlūgumu, lai gan frakcijas vadītājs esot mēģinājis pierunāt viņu palikt. Līdz ar to “Saskaņas” līderis Nils Ušakovs vairs nevēlējās komentēt to, vai arī bijušo Saeimas frakcijas konsultantu uzskatot par “zagli no Krājbankas”.

“Pateicoties jūsu aktivitātei, tai skaitā jūsu personiskām aktivitātēm, es uzzināju gan par to, ka šis cilvēks bija pieņemts, gan par to, ka šis cilvēks vairs nestrādā pie mums frakcijā. Es respektēju Jāņa Urbanoviča pieņemtos lēmumus visus šai situācijā, bet komentēt kaut ko tālāk būtu ne īsti korekti. Bet jā, es vienlaicīgi varu apstiprināt, ka cilvēki, kas ir iesaistīti “Krājbankas” lietā, droši vien viņiem vajadzētu no ētikas vai citu apsvērumu dēļ no aktivitātēm, kas ir saistītas ar valsts finansēm, atturēties. Bet tas ir tikai un dziļi mans personiskais viedoklis,” sacīja Ušakovs.

Bijušo “Krājbankas” īpašnieku Vladimiru Antonovu Latvijas tiesās pārstāv vien advokāts. Pats Antonovs, kuru par “Snoras” bankas īpašumu piesavināšanos un izšķērdēšanu lielā apmērā tiesāt gribēja arī Lietuva, pirms dažiem gadiem no Lielbritānijas pārcēlās uz Krieviju, kas savus pilsoņus ārvalstīm neizdod. Tomēr šopavasar Antonovu arestēja Krievijas tiesībsargājošās iestādes. Krievijas mediji vēstīja, ka augustā viņš pilnībā atzinis izmeklētājiem savu vainu apsūdzībās par bankas "Sovetskij" līdzekļu izlaupīšanu. Pirms dažām nedēļām Pēterburgas tiesa lēma, ka Antonovam būs jāpaliek mājas arestā līdz nākamā gada februārim.

Ja Surmačs nebūtu aizgājis no darba, janvārī viņš “Saskaņas” frakcijai sevišķi daudz palīdzēt tāpat nevarētu. Nākammēnes “Krājbankas” krimināllietā jau ir ieplānotas astoņas sēdes – arī otrdienu rītos, kad Saeimā pulcējas Budžeta komisija.