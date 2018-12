Ģimene izsludina € 500 000 atlīdzību par Bunkus slepkavības atklāšanu

Bunkus ģimene lūdz sniegt jebkādu informāciju par administratora slepkavības pasūtītāju, izpildītāju un atbalstītāju identitāti, atrašanās vietu, to pārvietošanās maršrutu pirms un pēc 2018. gada 30. maija un jebkādu citu informāciju par pasūtītāju, izpildītāju, atbalstītāju vai to saistīto personu darbībām. Atlīdzība tikšot izmaksāta no Bunkus tuvinieku līdzekļiem.