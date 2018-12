Vēsturisks mirklis: NASA kosmosa kuģis beidzot atstāj Saules sistēmu

“Voyager 2” seko “Voyager 1”, kurš Saules sistēmu atstāja 2012. gadā. Uz šī kosmosa kuģa atrodas jauni mērinstrumenti, kas atpakaļ uz Zemi nosūtīs novērojumus no vēl neizzinātas kosmosa daļas. Kosmosa kuģis pašlaik atrodas vairāk nekā 17 miljardus kilometru tālu no Zemes, tomēr misijas operatori joprojām spēj ar to sazināties.