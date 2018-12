DOD PIECI! ir klāt!

Pēc notikušā dīdžeji mācījās iziet no maratona ritma - tas nebija viegli. Bet jau 2015. gada sākumā viņi sāka plānot nākamo labdarības maratonu. Ar katru nākamo gadu tēmas kļuva arvien sarežģītākas.

2015. gada labdarības maratons ar saukli “Noņem ģimeni no pauzes!” tika veltīts ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Šajā gadā Latvijā bija 8000 bērnu ar īpašām vajadzībām, no tiem 2000 bija nepieciešams asistents. Ar saziedotajiem līdzekļiem tika nodrošināts asistenta darbs ģimenēs, lai vecāki kaut uz stundu varētu atvilkt elpu no grūtās ikdienas.