Video: mežonīgs brauciens ar Ferrari F40 pa Japānas lielceļiem milzu ātrumā

F40 bija uzstādīts 2,9 litru V8 turbo dzinējs ar 478 - 484 zirgspēkiem un 577 ņūtonmetru griezes momentu. Lai gan no mūsdienu skatpunkta un salīdzinot ar visiem modernajiem hibrīdauto, kas attīsta tūkstoš un vairāk zirgspēkus, F40 ir vienkāršs kā cirvis, arī tas bija mežonīgi ātrs. Un to parāda šis ne visai svaigais, taču ievērības cienīgais video no Japānas. Tajā redzams kā kāds ātras braukšanas entuziasts uz koplietošanas ceļa ar aktīvu satiksmi pārsvarā traucas ar vairāk nekā 200 kilometriem stundā un maksimāli sasniedz 320 km/h, kas šādos apstākļos un ar astoņdesmitajos gados konstruētu auto šķiet tīrais neprāts.