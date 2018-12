Kad nespēj atvadīties no mājdzīvnieka... Ķīnas pirmais suņu klonēšanas uzņēmums

Džūsam pēcnācēju nevar būt, jo viņš dzīves sākumā tika sterilizēts. Taču suņa saimniekam, dzīvnieku dresētājam He Dzjunam tas nav nekāds šķērslis.

"Džūss ir intelektuālā īpašuma vienība ar sociālo ietekmi," uzskata He.

No Džūsa pavēderes tika ievākti ādas paraugi, no kuriem biotehnoloģiju kompānija "Sinogene" dažu nedēļu laikā ieguva četrkājaiņa DNS un ievadīja to apaugļotā olšūnā. Olšūna ķirurģiski tika ievietota bīglu mātītes dzemdē.