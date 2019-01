Kaut stāvu uz asfaltēta ceļa, karte telefonā rāda, ka šeit un tuvākajā vairāku desmitu kvadrātkilometru plašajā teritorijā nav neviena ceļa. Arī militārās ēkas man priekšā kartē nav atzīmētas. Uz rietumiem līdz Polijas robežai no šejienes ir 20 kilometri, līdz Ukrainas austrumu robežai ar Krieviju - 1400 kilometru. Līdz frontes līnijai – par 100 kilometriem mazāk.

Esmu ieradies Ukrainā, lai pēc vairāk nekā trīs gadiem, kopš uzņēmu dokumentālo filmu par Ukrainas kara volontieriem, atkal dotos uz pašu frontes līniju. Sākšu šeit – Ukrainas rietumos pie Polijas robežas, beigšu Zaicevā, Avdijivkā un citos karstajos konflikta punktos, kur vēl joprojām turpinās karš, par kura esamību pasaule, šķiet, ir aizmirsusi. Salīdzināšu pašreizējo situāciju, armijas stāvokli un vietējo iedzīvotāju dzīvi ar to, kādu to redzēju 2015. gadā. Pa ceļam viesošos pāris kultūrvēsturiski nozīmīgās vietās, bet frontē došos līdzi volontieriem Olgai un Ivanam, kas nogādās palīdzības kravu karavīriem un karadarbības zonā iestrēgušajiem cilvēkiem. Arī bērniem, kas vietumis dzīvo tieši blakus «nulles pozīcijai» un teju katru nakti dzird un redz apšaudes. Par to visu sērijveida rakstos un fotogrāfiju galerijās - tuvākā mēneša laikā.