Ceļošana laikā ir iespējama, tomēr pastāv viens āķis

Masačūsetsas Universitātes profesors Gauravs Khanna izdevumā “The Conversation” raksta, ka pirmo reizi par ceļošanu laikā uzzināja septiņu gadu vecumā, kad redzēja epizodi no 1980. gada seriāla “Cosmos”.

Tagad viens no maniem studentiem zinātniskajā žurnālā “Classical and Quantum Gravity” publicēja pētījumu, kurā aprakstīts, kā pavisam vienkārši uzbūvēt laika mašīnu.

Einšteina relativitātes teorija pieļauj iespēju, ka laiku iespējams izliekt tik lielā leņķī, ka tas veido cilpu. Iedomājies, ka tu ceļo šajā cilpā. Tas nozīmē, ka kādā punktā tu atgriezīsies pagātnes mirklī un vēlreiz piedzīvosi tos pašu mirkļus. Līdzīgi kā deja vu, tikai tu to neapzināsies.

Šādas konstrukcijas bieži tiek dēvētas par “slēgtām laika līknēm” jeb laika mašīnām. To izprašana var mums palīdzēt labāk saprast, kā darbojas Visums.

Pēdējo gadu desmitu laikā tādi slaveni fiziķi kā Kips Torns un Stīvens Hokings lika pamatus modeļiem, kas ir saistāmi ar laika mašīnām. Galvenie secinājumi, kas izrietējuši no iepriekšējiem pētījumiem, ir tādi, ka daba neļauj veidoties laika cilpām. Vislabāk tas, šķiet, izskaidrots Hokinga grāmatā “Chronology Protection Conjecture”, kurā rakstīts, ka daba nepieļauj radīt izmaiņas tās pagātnē, pasargājot mūs no paradoksiem, kas varētu rasties, ja ceļošana laikā būtu iespējama.

Iespējams, zināmākais no trīs paradoksiem, kas var rasties ceļošanas laikā dēļ, ir tā saucamais “vectēva paradokss”, kad cilvēks aizceļo pagātnē un nogalina pats savu vectēvu. Tas izmaina vēstures gaitu tādā veidā, ka pats ceļotājs nekad nav dzimis, tātad neeksistē.

Mallarijas modelis sastāv no divām ļoti garām paralēli novietotām mašīnām, kas ir būvētas no vielas ar pozitīvu masu. Viena mašīna ātri kustas uz priekšu, kamēr otra stāv uz vietas. Šādā procesā Mallarija pierādīja, ka starp šīm abām mašīnām var atrast laika cilpu.

Vai to iespējams radīt praktiski?

Ja tev ir aizdomas, ka tur slēpjas kāds āķis, tad tu nemaldies. Mallarijas modelis pieprasa, lai katras mašīnas centram būtu bezgalīgs blīvums. Tas nozīmē, ka tām jāsatur objekti, ko dēvē par singularitātēm, kurām ir bezgalīgs blīvums, temperatūra un spiediens. Atšķirībā no singularitātes, kas ir daļa no melnajiem caurumiem un ir no ārpuses nepieejama, Mallarijas singularitātei jābūt “taustāmai”, pieejamai, un tai jāpiemīt fiziskām īpašībām.