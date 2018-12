NASA: Saturns lēnām zaudē savus gredzenus

Pirmo reizi šo faktu zinātnieki atklāja ar kosmosa zondes Voyager 1 un 2 palīdzību. Vēlāk to novēroja arī zonde “Cassini”, kas savu misiju beidza, izlidojot cauri Saturna gredzeniem 2017. gada septembrī.

“Tas ir sliktākais no iespējamajiem scenārijiem. Mēs noskaidrojām, ka no gredzeniem ūdens zūd tik ātri, ka pietiktu pusstundas, lai piepildītu olimpisko peldbaseinu. Ņemot to vērā, Saturna gredzeniem atlikuši vien 300 miljoni gadu eksistences,” atklāja NASA pārstāvji.